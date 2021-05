Il 18enne Daniele Tanzi di Casalmaggiore ucciso nell'ex mulino

CASALMAGGIORE - L'allarme è scattato la notte scorsa in via Volturno a Parma, grazie alla sua fidanzatina di 18 anni. Ma per Daniele Tanzi, 18enne di Casalmaggiore, non c'era più nulla da fare.

Il giovane è stato ucciso nell'ex mulino di Parma con un'arma da taglio e verosimilmente per motivi passionali. Sembra infatti che in queste ore, in Questura, sia sotto interrogatorio l'ex fidanzato della giovane. Sul posto dell'omicidio, intanto, sono arrivati gli uomini della Polizia scientifica per i rilievi del caso.