Riaprono i luoghi di cultura: il 15 e il 16 le Giornate FAI di Primavera

CREMONA - Dopo un lungo periodo di restrizioni riaprono i luoghi della cultura e con essi tornano le Giornate FAI di Primavera, appuntamento molto atteso dal pubblico e manifestazione di punta del FAI – Fondo Ambiente Italiano per sensibilizzare i cittadini alla bellezza e alla conoscenza del nostro patrimonio culturale. Il FAI apre le porte di numerosi luoghi eccezionali e chiede il supporto di tutti per poter continuare l’incessante attività di tutela e valorizzazione iniziata nel 1975 e che ha consentito di sottrarre al degrado e all’oblio pagine straordinarie del nostro patrimonio culturale, come il meraviglioso Giardino della Kolymbethra ad Agrigento o il Bosco di San Francesco ad Assisi, destinandole alla fruizione pubblica. Per questa ragione sarà possibile effettuare una donazione e iscriversi al FAI in loco con una riduzione di 10,00 su tutte le tariffe.