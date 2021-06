In un flash l’omaggio al re bianco

CREMONA - «Mmh, che delizia!» sembra dire il cucciolo di bovaro che si lecca i baffi di fronte ad un cartone di latte della Latteria Soresina. La ceramica bianca del piccolo bricco e la fine lavorazione del bicchiere di latte, appoggiati sul piatto di una vecchia bilancia, suggeriscono un’idea di leggerezza e di genuinità arricchita dal sapore dell’amarcord. L’acqua spumeggiante della cascatella che scroscia tra le rocce, sullo sfondo di un ambiente selvaggio e incontaminato, è un richiamo alla naturalità che trova il suo corrispettivo nel primo piano del bicchiere riempito di latte.

Sono i soggetti delle tre immagini, pubblicate dagli instagramers in occasione della Giornata Mondiale del Latte, che si sono aggiudicate la prima edizione del Premio Jimmy Compagnoni, il photo-contest organizzato dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi in collaborazione con la Latteria Pizzighettone: un’iniziativa originale che ha celebrato re latte stuzzicando l’estro di tanti appassionati di fotografia del territorio cremonese e non solo. Solo due i requisiti per concorrere: raccontare il latte e utilizzare almeno uno degli hashtag prestabiliti.

L’autore del simpatico scatto a tema canino è Paolo Rottoli, di Paderno Ponchielli: a lui la giuria del contest ha attribuito il Premio Creatività. È stata, invece, selezionata per l’alto numero di interazioni e apprezzamenti raccolti sul social network la fotografia immersa nel verde di Emily Vaccari, residente a Cingia de’ Botti: a lei il Premio Popolarità. Infine, alla terza immagine che ha catturato l’attenzione dei giurati è stato assegnato il Premio Tecnica: Marina Brea, blogger di Migliarino Pisano, ha saputo creare una composizione molto elegante e carica di suggestioni. Ognuno dei tre fotografi premiati riceverà un provolone della Latteria Pizzighettone, che ha offerto la sua partnership all’iniziativa della Libera per ricordare il suo presidente Osvaldo ‘Jimmy Compagnoni, allevatore e imprenditore agricolo scomparso lo scorso aprile a 68 anni.