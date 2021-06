Mille Miglia 2021, pronti a partire

CREMONA - Cremona torna ad accogliere la rievocazione della Mille Miglia, una delle corse stradali più famose e affascinanti del mondo. E lo fa per la prima tappa della corsa, quella con partenza da Brescia e arrivo a Viareggio. La gara prenderà il via oggi da viale Venezia alle 13,30, dalla mitica pedana in un clima totalmente estivo. E tra le novità dell'ultima ora è che ci sarà anche John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo. Un'edizione, dunque, caratterizzata anche dalla presenza di tanti vip. Oltre al presidente di Ferrari e Stellantis che guiderà un'alfa Romeo 1900 C Super Spirnt del 1956 - con il numero di gara 300 - ci saranno anche Melissa Satta, Caterina Balivo, Alessandra Mastronardi, Cristina Parodi e Francesca Piccinini e Camilla Raznovich. Un'edizione non solo vip, ma in rosa.

La passerella in piazza Vittoria a Brescia poco prima del via (riprese FotoLive - Filippo Venezia)

In gara ci sono 375 auto, tra le quali si registrano esemplari anche di particolare prestigio. Saranno circa duecento i comuni attraversati dalla competizione. A Cremona il transito del primo equipaggio è previsto nel primo pomeriggio e precisamente tra le 14.30 e le 14.45. Una diretta Facebook sulla pagina del giornale la Provincia testimonierà il passaggio in città della kermesse.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA