Riforma fiscale, i gazebo di Forza Italia fanno centro

CREMONA - Nei giorni scorsi Forza Italia ha organizzato dei gazebo sul territorio provinciale per presentare ai cittadini il progetto di Riforma Fiscale. "Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dai nostri sostenitori, specialmente nei gazebo di Cremona, Casalmaggiore e Crema - spiega Gabriele Gallina, coordinatore provinciale di Forza Italia - . Ringrazio tutti i dirigenti locali per l’apporto dato nell’organizzazione. Oltre ai gazebo nelle piazze, ricordo che è possibile manifestare la propria volontà e aderire alla raccolta firme anche on line, recandosi sul sito https://petizioniforzaitalia.it/.



Di seguito la sintesi della proposta di riforma fiscale di Forza Italia:

● NO TAX AREA fino a € 12.000 di reddito;

● RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF

○ al 15% fino a € 25.000 di reddito;

○ al 23% fino a € 65.000 di reddito;

○ al 33% oltre i € 65.000 di reddito;

● ANNO BIANCO FISCALE: blocco delle cartelle esattoriali 2021

● ABOLIZIONE DELL’IRAP