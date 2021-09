Anno scolastico al via, i volti degli studenti tra sicurezza ed emozione

CREMONA - Buona la prima... L'anno scolastico 2021/2022 ai nastri di partenza ha mostrato di sapere il fatto suo: green pass controllati, la piattaforma ministeriale è partita, ma in tutti gli istituti si è proceduto ugualmente a controllare attraverso il QR Code i Green Pass di docenti e personale. Ragazzi con le mascherine, la felicità di rivedersi. Il sorriso dellle maestre si intuisce non grande cortile della Trento Trieste dove gli alunni vengono accolti e accompaganti in classe. Alle medie come alle superiori ingressi differenziati e nel primo giorno di scuola orari diversificati, con le classi prime entrate con distacco di anche più di un'ora dal suono della prima campanella. In tempi di pandemia l'accoglienza non è una pura formalità, ma diviene sostanza e un modo per rendere meno traumatico il passaggio da una scuola all'altra. Fra le novità per gli studenti dell'Anguissola c'è senza dubbio la nuova sede in via Milano, presso le aule della Cattolica, aule spaziose, quelche rimpianto per la cara sede in via Palestro, senza dubbio più comoda. Nuova location anche per gli aspiranti meccanici ed elettrotecnici del Torriani ospitati nel palazzo dell'Apc. Piccole e grandio novità, ma un unica speranza: che la dad sia un ricordo e che l'anno possa proseguire senza interruzioni. Buon anno ragazzi!

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/PAOLO SANTE CISI E SALVO LIUZZI