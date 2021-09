Think Positive, un successo la maratona olistica all'Eridanea

CASALMAGGIORE - Alla Canottieri Eridanea è in corso da questa mattina “Think positive. Il triathlon del benessere”, manifestazione olistica a cura del Centro Milarepa. Dopo le registrazioni e il caffè, è stato dato il via ai vari momenti programmati, come il riscaldamento dinamico, la corsa e camminata nella golena del Po, la pratica Yoga. Previsti inoltre una meditazione guidata; dalle 13 alle 18 “mangia, rilassati, divertiti”, una conversazione con la nutrizionista Chiaristella Ferrari, Nada yoga, suono e mantra, Yoga stile di vita con dada Vimaleshananda e nel tardo pomeriggio dalle 18 sessione collettiva di Bagni di Gong.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI