Le Invasioni Botaniche resistono alla pioggia e al vento della mattinata

CREMONA - Seconda e ultima giornata dell'edizione autunnale de Le Invasioni Botaniche 2021, manifestazione che ha portato nel centro di Cremona un magnifico incanto di colori e profumi. Una infinita varietà di piante (tanti, tantissimi fiori, piante, bulbi, alberi da frutto, comprese le sempre gettonatissime aromatiche), ma anche artigianato, food, oggettistica da giardino , hanno invaso con la loro bellezza Corso Garibaldi, Corso Campi e i giardini pubblici di Piazza Roma. Ma non è finita: ai tantissimi visitatori che ieri hanno affollato i banchi degli espositori, molte altre persone hanno iniziato a riversarsi tra gli espositori, nonostante la pioggia (che ha colpito nella prima parte di mattinata) e il vento. Perché Le Invasioni Botaniche non si arrendono di certo alle intemperie ed anche oggi (fino alle 19) sarà possibile fare acquisti e apprezzare la qualità dei prodotti in mostra.

FOTO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI E PAOLO SANTE CISI