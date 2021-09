Cremona Musica, liuteria d'eccellenza in mostra

CREMONA - Domani è la giornata centrale di Cremona Musica International Exhibitions And Festival: inizia con una maratona musicale dalle 10 alle 18.00 con l’ottava edizione dell’Italian Bluegrass Metting. Sul palco un alternarsi di 19 band musicali con un totale di 79 musicisti che suoneranno chitarre, mandolini, violini, contrabbassi e banjo, realizzato da Armadillo Club & CremonaFiere con il coordinamento di Danilo Cartia.

Tra le premiazioni in programma, immancabile il Cremona Musica Award istituito da CremonaFiere dedicato a personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel proprio ambito e vede tra i premiati Maria Susana Azzi per la categoria Communication alle ore 12.45 nell’area eventi Accordion Show, Luciano Del Rio per la categoria Progetto alle ore: 15:45 presso la Sala Monteverdi e Richard Danielpour per la categoria Composizione alle ore 17.00 presso la Sala Stradivari.

Si svolgerà invece alle ore 11.00 a Palazzo Trecchi, la finale di Pianolink International Amateurs Competition, il concorso per pianisti amatori e per tutti gli amanti e appassionati del pianoforte, giunto alla seconda edizione, organizzato da Pianolink, Yamaha Music Europe - Branch Italy e CremonaFiere.

Tra gli incontri di approfondimento, alle ore 10.30 presso la Media Lounge si parlerà dei cambiamenti nel settore musicale, con un appuntamento dedicato alla Musica 'dal vivo' in streaming e su piattaforme online, le nuove prospettive e opportunità. L’aumento della qualità audio-video delle piattaforme di musica dal vivo online e le nuove possibilità di interagire con i musicisti in tempo reale tempo stanno cambiando anche il nostro modo di percepire il senso del “live”.