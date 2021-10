Dalla Versilia nel centro di Crema, una domenica tra gli stand

CREMA - Oggi a Porta Ombriano, in piazza Giovanni XXIII e viale Repubblica sono sbarcate Le Bancarelle del Forte, dalla maglieria alla biancheria artigianale fiorentina, dalle calzature alle borse in pelle, dalle ceramiche alle terracotte. Ad organizzare la giornata - che si concluderà alle 19 - il Consorzio che fa riferimento a Forte dei Marmi, insieme al Comune. Inaugurazione alle 11,30, con l’intervento dei promotori e dell’assessore al Commercio Matteo Gramignoli. Come nelle scorse due edizioni, il consorzio garantisce infatti un contributo per le future luminarie natalizie della città: tremila euro che verranno spesi per abbellire Crema in occasione delle festività di fine anno. Per lasciare spazio alle bancarelle il viale e la piazza sono chiusi al traffico per tutta la giornata. Anche la terza edizione vede la concreta collaborazione dei commercianti in sede fissa della zona della Porta Ombriano. I negozi saranno aperti tutto il giorno.

IMMAGINI: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI