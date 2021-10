L'ultimo saluto ad Aronne Bettoni, due comunità in lutto

BOZZOLO - Si è tenuta nel campo di basket dell'oratorio la funzione funebre - celebrata dal vescovo di Cremona Antonio Napolioni - di Aronne Bettoni, il 25enne di Bozzolo morto in Trentino sulla Paganella, mentre affrontava la Ferrata delle Aquile. In tanti hanno partecipato alle esequie, con il feretro portato a spalla dai boy scout, gruppo di cui lo sfortunato Aronne faceva parte. Un dolore che ha accomunato due comunità, quella di Bozzolo e quella di Piadena Drizzona. Aronne, laureato in Ingegneria Informatica, era un grande appassionato di basket; aveva prima giocato e poi allenato i bambini del Corona Platina di Piadena Drizzona, società per la quale collaborava nel settore Minibasket a Bozzolo. Il papà del ragazzo, Gabriele Bettoni, è attuale consigliere comunale di maggioranza ed è tecnico informatico all’ospedale di Bozzolo e la mamma Elisabetta Barbieri è responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune. Alla famiglia sono giunte numerosissime manifestazioni di affetto e solidarietà.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO RASTELLI