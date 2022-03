Bonaldi: "Crema non dimentica, guarda avanti ma coltiva la memoria"

CREMA - Il sindaco Stefania Bonaldi e il vescovo Daniele Gianotti hanno ricordato stamane le vittime del covid, in occasione della giornata nazionale della memoria. Una breve cerimonia che si è svolta davanti alla lapide dedicata ai cremaschi che hanno perso la vita a causa del virus. Sia il sindaco sia il presule hanno sottolineato i sacrifici e il dolore vissuti dalla comunità in questi due anni, rimarcando anche l'importanza di questa fase di uscita dalla pandemia. alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Gianluca Giossi e alcuni degli eletti in aula degli Ostaggi.