Migliaia di persone per il ritorno del tradizionale Mercato dell'Angelo

SORESINA - Dopo due anni di pandemia e a cinquecento dalla prima edizione, oggi la città ha ritrovato il suo Angelo. Il mercato di Pasquetta, nato nel 1492 proprio mentre Colombo scopriva le Americhe, è stato celebrato da migliaia di persone. Folla fra i banchi in centro, poi spettacoli, expo ed esibizioni. La Pro loco fa centro e soffia sulla trentesima candelina. I conti si faranno domani ma il presidente Pierpaolo Bolzoni anticipa: «Grande successo, anche oltre le aspettative. Felici di vedere Soresina rinascere».

Forse una sola giornata non potrà cancellare due anni di sofferenza. Il Mercato dell’Angelo, però, ha saputo dare il primo, forte, segnale positivo. E Soresina così viva non lo era da ben prima del Covid. «Al di là delle presenze molto buone – commentano gli organizzatori – ci ha fatto molto piacere osservare la gente far compere col sorriso dopo troppo tempo». La formula vincente dell’edizione da ‘mezzo millennio’ sta nel mix di curiosità e vecchie certezze: oltre un centinaio tra ambulanti ed espositori, gettonatissimi gli show. Sulla Genala band e interpreti, in piazza Garibaldi va letteralmente a ruba e fa sold out in poche ore lo skyline cittadino in formato mattoncini Lego, colpo di genio dell’appassionato Marco Effretti. Nel pomeriggio le code si dividono fra la mostra degli artisti Amici della Pro loco, con trent’anni di storia raccontata attraverso i quadri, e il diciottesimo ‘Ardiri Salvatore’, memorial con protagonisti i migliori amici dell’uomo dalla scuola cinofila Madonna della Strada. Il Nino Previ coi suoi bolidi e i tour fra le bici d’antan ciliegine su una torta già deliziosa. La festa continua fino a sera.