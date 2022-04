L'abbraccio di Papa Francesco ai giovani di Crema e del Cremasco

CREMA - "Voi non avete l'esperienza dei grandi ma avete qualcosa che i grandi alle volte hanno perduto, voi avete il fiuto della verità". Così Papa Francesco ha accolto ieri in piazza San Pietro le migliaia di giovani arrivati da tutta Italia in pellegrinaggio a Roma per incontrarlo. Tra gli adolescenti anche 250 ragazzi e ragazze della diocesi cremasca, accompagnati dal vescovo Daniele Gianotti e da alcuni sacerdoti. Un viaggio iniziato alle 3 di notte, una carovana di pullman arrivata nella capitale in mattinata, per poi attendere con trepidazione l’appuntamento della seconda parte del pomeriggio. Gioia, emozione, preghiera e raccoglimento, un’esperienza intensa e da ricordare, per tutti i ragazzi protagonisti.