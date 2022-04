Le Invasioni Botaniche, folla in centro per la città giardino

CREMONA - Prima il cielo azzurro e le nuvole in lontananza, poi di colpo tutto si è fatto grigio. Ma la mattinata uggiosa non ha rovinato l'esordio nel cuore della città dell'edizione 2022 de Le Invasioni Botaniche. Cremona si è trasformata in un giardino fiorito per la decima edizione dell’evento organizzato da PubliA, quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, SGP Grandi Eventi, Le Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune e con il CremonaPo come sponsor. Oggi e domani, dalle 9 alle 19, più di 70 espositori portano in città la primavera tra fiori di stagione con i quali rinnovare e abbellire giardini, orti e balconi, alto artigianato, abiti e accessori. E poi miele, marmellate, prodotti particolari. Risultato: con i florovivaisti grandi protagonisti, corso Garibaldi e corso Campi sono stati trasformati in un tappeto fiorito che arriva fino ai giardini di Piazza Roma. E dalle visite guidate alle installazioni, dall’animazione alla musica, la manifestazione è dedicata all’acqua, origine della vita, con Padania Acque in prima linea.

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI E SALVO LIUZZI