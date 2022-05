Coppa Italia FMI, colpaccio per Alessandro Peri

ISOLA DOVARESE - Colpaccio di Alessandro Peri, pilota di Isola Dovarese che corre su Yamaha per i colori del Moto club Angelo Bergamonti di Gussola in Coppa Italia FMI, categoria Amatori 600 Pro. In vista della gara di Misano prevista in due tranche - la gara 1 alle 17,30 oggi è gara 2 domani alle 16,30 -, si è classificato con il numero 49 al secondo posto su 27 piloti nelle prove di qualificazione (secondo turno), con il tempo di 1’42.735. Il primo, Andrea Liberini, su Kawasaki, numero 56, ha realizzato un tempo di 1’42.362.