Annicco, dagli Stati Uniti a Villa Basiola sulle tracce del nonno

ANNICCO - «Wow!». Con questa espressione universale che lega gli States all’Italia, questa mattina Alberto Aresi, accompagnato dal figlio Giulio, ha commentato a caldo Villa Basiola, la copia del Metropolitan di New York, che suo nonno costruì per il leggendario baritono annicchese Mario Basiola quasi un secolo fa. Alberto l’ha vista per la prima volta perché, benché nato come suo figlio a Milano, è cresciuto in Francia e vive in America. Per riscoprire la storia e le leggendarie creazioni del suo avo, saputo dell’esistenza della Villa, ha preso subito un aereo che l’ha portato dalla terra a stelle e strisce sin nelle campagne cremonesi. «E ne è valsa la pena».

Dall’America sulle tracce del nonno. Stamattina Alberto e Giulio, nipote e bisnipote dell’architetto di fama internazionale Abramo Egidio Aresi hanno raggiunto Annicco dagli Stati Uniti per visitare la spettacolare villa progettata dal nonno per il cantante lirico Basiola. I due si erano conosciuti in America e l’artista cremonese aveva chiesto all’architetto di realizzare un’impresa impossibile: portare il Metropolitan Museum of Arts a casa sua, ad Annicco. Ci riuscì, ricostruendolo fedelmente nell’aspetto e nella raffinatezza dello stile neogotico. Dalla morte nel ‘65 di Basiola, che ha passato qui tutta la vita dopo il ritorno in Italia negli anni ‘30, il gioiello è di proprietà della famiglia Vaccari, oggi guidata da Fiorenza, che lo custodisce con ogni cura. Ed è stata proprio la padrona di casa, su iniziativa e insieme al presidente del Centro Studi Mario Basiola Attilio Cipelletti, a rivestire il ruolo di Cicerone.

Fiorenza Vaccari, Giulio con Alberto Aresi e Attilio Cipelletti nel giardino

Negli occhi degli italo-americani, all’aprirsi del portone, stupore, meraviglia, commozione: «Mio padre – racconta Alberto in un italiano perfetto, tradito solo dalla cadenza d’oltreoceano – non mi ha mai detto molto del nonno e del suo lavoro. Scoprii i suoi progetti quasi per caso, durante un trasloco da Milano a Parigi. Li conservai e li portai con me in America, per studiarli e per tramandarli a Giulio. Anche perché – dice voltandosi verso il 23enne e ridendo di gusto –, è il tuo unico parente che ha fatto qualcosa di grande, tienitelo stretto e segui le sue orme!». Ma buon sangue, in realtà, non mente. Anche Giulio sta scalando la vetta, ma sue architetture sono digitali e le crea col Pc e non sulla carta. «Dopo la laurea ha subito trovato un posto di lavoro a Washington. C’eravamo appena trasferiti a Green Bay per seguirlo. Mi sa che io e la mamma ci fermeremo qui, per ora», ironizza il padre orgoglioso. La casa è nel Distretto della Columbia, il cuore in Italia, il talento senza confini: «Dopo aver visto i progetti del mio bisnonno – rivela Giulio – ho incrociato i dati delle immagini con Google e tramite Maps abbiamo subito trovato la Villa di Annicco. Questo viaggio è stato emozionante».