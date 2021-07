Back To School, giornata di selezioni al Monteverdi

CREMONA - Un po’ di tensione non manca, ma le risate e il clima amichevole di un teatro Monteverdi semi-vuoto stemperano l’atmosfera, e sul palco è facile sentirsi subito a proprio agio. Giornata di selezioni, oggi, per la nuova edizione di Back to School, il percorso musicale organizzato dal Comune di Cremona che permetterà a un gruppo di ragazzi provenienti dalle scuole superiori di allestire un vero e proprio spettacolo sotto la guida di Francesca Michielin. I ragazzi che si sono candidati a far parte della Back To School Band 2021 si sono esibiti di fronte ad alcuni dei tutor che anche quest’anno seguiranno il laboratorio (Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli e Marco Carnesella).