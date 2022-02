Sanremo, si alza il sipario: Amadeus commosso

SANREMO - Si alza il sipario sulla 72ª edizione del festival di Sanremo. A fare gli onori di casa un commosso Amadeus. "O è l'età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati tantissimo. Bentornati", ha detto il conduttore e direttore artistico dando il via alla manifestazione.

A torso nudo, con i tatuaggi bene in vista, e pantaloni di pelle nera, Achille Lauro fa la sua comparsa sul palco dell'Ariston per aprire la gara dei Big con la sua Domenica insieme all'Harlem Gosperl Choir. "Mi metto accanto a lui - scherza Amadeus - perché in questo momento fa audience".

Abito lungo-bianco argento, una pioggia di ricami e cristalli swarovski, la scollatura senza spalline, Ornella Muti scende per la prima volta le scale dell'Ariston: è lei la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo. "La discesa era difficile, se vuoi però la rifaccio", dice ad Amadeus. "Sei stata bravissima", la rassicura il direttore artistico.

La sorpresa è Matteo Berrettini: il tennista romano, unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, reduce da Melbourne, dove si è 'inchinato' a Rafael Nadal alla semifinale degli Australian Open, sarà all'Ariston ospite questa sera. E arriveranno anche i Maneskin, ormai la band più ricercata al mondo, e i Meduza. Co-conduttrice Ornella Muti.

IN GARA I PRIMI 12 BIG.

E' Achille Lauro con Harlem Gospel Choir ad aprire la prima serata. A seguire l'ordine di uscita prevede: Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri.