"Soncino Sotto le Stelle", un negozio di gadget a tema ecclesiastico

SONCINO - Santi, arte, turismo, gadget e souvenir possono convivere? Pare di sì. Almeno nel borgo dove la parrocchia guidata da don Giuseppe Nevi aprirà presto un negozietto che vende ‘memorabilia’ a tema ecclesiastico e soncinese. Lo scopo: «Far conoscere meglio e far ricordare Soncino, i suoi santi e le sue chiese ai visitatori. Ma il progetto Soncino Sotto le Stelle – spiega l’arciprete della pentaparrocchia – è molto di più. Stiamo infatti preparando nuove guide tematiche, oltre a quelle già realizzate in formato audio, che possano aiutare a scoprire la storia dei santi, degli affreschi, dei quadri e dei luoghi sacri. Si tratta di didattica religiosa».

Il Comune, con FlyWorks, aveva già dato la possibilità di portarsi a casa dopo aver visitato il borgo, una miniatura della rocca da stampare in 3D. Adesso, finita la gita fuori porta, i turisti potranno abbracciare un tenero orsetto col ‘brand’ di Soncino Sotto le Stelle ma anche un cappellino, una tazza, un thermos, una maglietta, una bisaccia, i fischietti e chi più ne ha più ne metta. Il tutto adornato da scorci, monumenti, immagini sacre e personaggi della città medievale. Per farlo basterà visitare lo ‘Shop' di piazza della Pieve, accanto alla canonica. I fondi, naturalmente, saranno devoluti alla parrocchia. Si tratta di un'evoluzione del progetto nato con le audio-guide, scaricabili a due euro dal sito ufficiale www.soncinoparrocchie.com, disponibili dalle scorse settimane per chiunque volesse visitare la Pieve, Santa Maria e San Giacomo. La novità ha generato grandissimo interesse, soprattutto sui social, ma ha anche diviso l’opinione pubblica fra chi apprezza l’iniziativa didattico-culturale e chi giudica il negozio un luogo troppo poco ‘spirituale’.