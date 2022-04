Cremonapalloza raggiunge il traguardo dei vent'anni di cultura

CREMONA - Lunedì 18 aprile Cremonapalloza compie vent’anni. Il portale cremonese che ha dato vita prima a una community sul web e poi a una vera e propria comunità di persone raggiunge quindi il prestigioso traguardo. Il 18 aprile 2002 il giovane webmaster Jami lanciava Cremonapalloza Alternative Fansite e il relativo Forum, tuttora attivi e quotidianamente aggiornati. Il sito si proponeva, inizialmente, di dare spazio a quella Cremona, e aree limitrofe, che si occupava di arti figurative, fotografia, narrativa, poesia, fumetto, sport e, soprattutto, musica e videomaking. Poi, negli anni, gli utenti più attivi sul sito e sul forum hanno organizzato iniziative ludiche e di aggregazione come competizioni vere e proprie, ritrovi informali e appuntamenti istituzionali, collaborando in modo trasversale con altre associazioni, realtà del territorio ed enti locali, passando dagli sport da bar – fubalino, freccette, briscola – agli sport sul campo (un esempio su tutti, la formazione del Cremonapalloza Team, la squadra di calcio a cinque degli utenti del Forum).

Le attività di Cremonapalloza, costituita come associazione nel 2006, sono oggi portate avanti principalmente dal direttivo, formato dal webmaster e presidente Daniele Conca, dal vicepresidente Matteo Codella, dal segretario Carmine Caletti, dal tesoriere Davide Viola e dal consigliere Michele Lanzi. Tra le più durevoli attività promosse da Cremonapalloza ricordiamo il Cremonapalloza Rock Fest, a scadenza annuale: dieci edizioni, dal 2005 al 2014, di un festival musicale organizzato di volta in volta tra i centri sociali cremonesi, il Circolo Arcipelago, il Midian e il Fillmore di Cortemaggiore, con una lunga e spesso prestigiosa lista di band coinvolte.

E poi il consolidato D.E. S.I.C.A. (omaggio neorealista e bizzarro acronimo per Daylong Emergent Showbiz Initiative Cremonapalloza Award), il concorso di cortometraggi a tema in 24 ore, concepito nel 2006 e da allora organizzato ogni anno e che ha visto presidenti di giuria talvolta di caratura nazionale e internazionale nel mondo del cinema e del videomaking. Le 16 edizioni alle spalle hanno prodotto un totale di 320 cortometraggi, tutti visibili sul canale YouTube di Cremonapalloza. Nel 2022 ci sarà l’edizione numero 17 e animerà Cremona nella 24 ore tra le 21 di venerdì 20 maggio e la stessa ora di sabato 21 maggio, con la consueta serata finale di proiezione e premiazione prevista per venerdì 27 maggio al Cinema Filo. Per iscrizioni e informazioni è possibile visitare il sito dedicato desica.cremonapalloza.org.

Per gli appassionati di lettura e scrittura, è attivo Liber, cioè la piattaforma di pubblicazione collettiva di Cremonapalloza, pronta a ospitare racconti, saggi, poesie, recensioni letterarie e parole in libertà.

Il ventennale dell’Associazione si comincia a festeggiare con un restyling grafico che dona uno stile uniforme ai loghi dei quattro tronconi principali del portale web, mentre le iniziative targate – o con cui collabora – Cremonapalloza proseguono: martedì 26 aprile e martedì 24 maggio sono previsti gli ultimi due appuntamenti della rassegna The Great Rock’N’Roll Sinners, incontri dedicati a rock e peccati capitali all’Antica Osteria del Fico, sulla scia dell’omonima rassegna organizzata 16 anni fa dall’Associazione Magic Bus di Piadena, che i cremonapalloziani più appassionati di rock avevano seguito per intero. Inoltre, giovedì 19 maggio è in programma la terza e ultima proiezione di (Over The) Rainbow, rassegna cinematografica a tema LGBTQ+ organizzata dal Comitato Cremona Pride, di cui Cremonapalloza è partner. Il film, in programma al Cinema Filo alle ore 21, è 120 battiti al minuto.