Intensa Pergolettese, al Voltini superato il forte Renate (1-0)

CREMA - Vince la Pergolettese al Voltini contro il Renate. Finisce 1-0 con il gol al 33' del secondo tempo di Fonseca, entrato da pochi minuti al posto dell'affaticato Scardina. Una vittoria meritata da parte degli uomini di mister Lucchini, che superano la squadra che poteva vantare il miglior attacco del girone e il fatto di non aver preso gol per i cremaschi è sicuramente positivo. La Pergolettese ha giocato in maniera più intensa, con più ritmo rispetto all'avversario che invece è sembrato più compassato, cercando di metterla più sulla forza fisica. La Pergolettese era già andata vicino al gol con Morello e Bariti, prima della rete decisiva propiziata da un errato retropassaggio di Tedesco. Ne ha approfittato Bariti che ha smarcato Fonseca per il facile appoggio in rete.

FOTO: FOTOLIVE/EDUARDO GRAMIGNOLI

