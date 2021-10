Per la Pergolettese un'altra sconfitta

CREMA - Brutta sconfitta per la Pergolettese che esce battuta 3 a 1 dal campo del Legnago. I gialloblu hanno subito gol tre minuti dopo il fischio d'inizio e poi hanno rincorso per tutto il primo tempo. Hanno trovato il pareggio con Morello al 45'. Ma nella ripresa sono capitolati ancora al 56' per un errore. Gol dei padroni di casa nel finale, al 93' in contropiede. Quinta sconfitta in otto partite: Pergolettese sempre più in basso in classifica e sempre più in difficoltà.

(FOTOGALLERY: FOTOLIVE)