Vbc Trasporti Pesanti, esordio alla grande: demolita Scandicci

CREMONA – Esordio migliore la Vbc Casalmaggiore non poteva chiederlo. La Trasporti Pesanti ha acceso il motore e nel primo turno di campionato, tra le mura amiche del PalaRadi, ha piegato Scandicci. Un 3 a 0 (25-22 25-23 27,25) conquistato grazie a una grande prestazione collettiva che ha spiazzato le favorite avversarie.

La squadra di coach Volpini, inferiore sulla carta secondo gli addetti ai lavori, è salita sul parquet cremonese – caricata dai fedelissimi tifosi rosa – senza timori reverenziali e nell'arena non si è risparmiata, conquistando così tre punti d'oro.

Un successo che manda alle stelle morale e autostima del gruppo casalasco: con questa gara mette in chiaro subito che in questa stagione nella massima serie di volley femminile non ha intenzione di fare la parte della vittima sacrificale. Anzi, in molte dovranno fare i conti con Carocci e compagne.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI