Peppe Poeta superstar al Festival dello Sport di Trento

CREMONA - Il capitano della Vanoli Basket, Peppe Poeta, è stato tra i protagonisti de Il Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Poeta è stato invitato - insieme al presidente della Legabasket Umberto Gandini, al coach della Happy Casa Brindisi Francesco Vitucci e del play della Dolomiti Energia Trentino Diego Flaccadori - per una chiacchierata sui 50 anni di LBA, di cui 15 hanno visto protagonista il capitano biancoblu, che nell'ultimo match di campionato disputato proprio a Trento non è sceso in campo per l'infortunio subito durante il match casalingo di sette giorni prima con la Fortitudo Bologna.