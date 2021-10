Space Jam, la carica dei 300 della Vanoli

CREMONA - Il chiasso, quello bello, dei bambini. I sorrisi, gli occhi sgranati. È stata una festa per i ragazzi del minibasket della Vanoli e non solo. Perchè rivedere tanta gente al cinema in un mercoledì pomeriggio qualunque ha fatto un certo effetto. Protagonisti i bambini, ma anche i genitori per un totale di oltre trecento persone che si sono date appuntamento al centro commerciale CremonaPo per assistere alla proiezione del nuovo capitolo Space Jam dal titolo New Legends. Un film tra animazione e realtà con protagonista la pallacanestro raccontata attraverso i personaggi della Looney Tunes e dell’atleta in carne e ossa Lebron James. Due sale dello SpazioCine completamente riservate alla truppa biancoblù. Un successo vero e proprio anche nel pre evento, quando i protagonisti sono stati Peppe Poeta e Matteo Spagnolo che sono stati presi d’assalto dai piccoli cestisti. Tutti alla ricerca di una foto, di un autografo e di due parole con gli idoli della prima squadra.