Cremonese, Nicolò Fagioli positivo al Covid

CREMONA - Anche il giocatore grigiorosso Nicolò Fagioli - classe 2001, giovane promessa della Cremonesee - è positivo al Covid. L'atleta l'ha comunicato ai suoi fans sul suo profilo Instagram: "Un anno pieno di soddisfazioni, ricco di emozioni come l'esordio in serie A con la Juventus e i primi gol in serie B. peccato che il 2021 si concluda non nel migliore dei modi essendo positivo al Covid". E poi: "Pronto per tornare e iniziare nel modo migliore il 2022".

Giro di tamponi domani, 2 gennaio, per la squadra. I primi allenamenti non saranno in forma collettiva in attesa di avere il responso sui test molecolari.