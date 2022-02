Calcio, la Pergolettese beffata a 3 minuti dalla fine

CREMA - Termina con una sconfitta per 1 a 0 la partita tra Pergolettese e Padova. I veneti hanno trovato il gol vittoria a 3 minuti dalla fine su un colpo di testa di Ajeti dopo una punizione calciata da Chiricò. Un partita che la Pergolettese ha gestito bene nella prima frazione, ma nel secondo tempo il Padova ha guadagnato metri di campo, ha pressato di più, pur non avendo creato occasioni. Anzi. L'occasione migliore l'ha avuta Morello che in contropiede ha colpito la base del palo al 66'. Poi nel finale il Padova ha inserito giocatori freschi e di spessore, conquistando così la metà campo avversaria. E' andato vicino al gol una prima volta con Chiricò per poi segnare a 3 minuti dalla fine.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI