Calcio, Pergolettese sconfitta in casa dal Fiorenzuola (0-1)

CREMA - Brutta sconfitta casalinga per la Pergolettese, battuta per 1-0 dal Fiorenzuola. La rete decisiva di Sartori al 33' del secondo tempo, realizzazione molto contestata dai padroni di casa in quanto il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco, ma l'arbitro invece ha lasciato correre e sul cross di Mamona, Sartori ha messo in gol sotto lo sguardo colpevole di Girelli.

Brutta prestazione della Pergolettese, una partita sottotono dove i gialloblu non sono stati in grado di creare un gioco efficace ma sono stati sopraffatti dagli avversari sul piano del pressing e del ritmo. Nonostante tutto, la Pergolettese ha avuto un paio di grosse occasioni per andare in rete, prima con Arini - palla deviata ottimamente dal soresinese Battaiola - e poi l'occasione per pareggiare al 94' con un tiro di Villa destinato nel sette, ma che il portiere del Fiorenzuola ha deviato in angolo.