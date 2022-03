Volley, la Vbc stacca la spina e perde una gara già vinta

CREMONA - È un suicidio sportivo che rischia di costar caro quello che si è inflitta la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore capace di passare, per l’ennesima volta, dal 2-0 al 2-3, in casa, con Trento e riaprire una corsa salvezza che dopo un’ora scarsa, oggi, sembrava chiusa per le rosa.

Invece le ragazze di coach Martino Volpini dopo due set ai limiti della perfezione hanno perso completamente la bussola dell’incontro concedendosi alla rimonta delle ospiti, brave a fiutare l’occasione.

Le vittorie di Perugia e Bergamo chiudono il cerchio di una giornata nera che ora vede Bechis e compagne con sole tre lunghezze di margine sulla retrocessione ma con il primo scontro diretto cestinato malamente quando tutto deponeva per un agile 3-0.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/PAOLO PAPETTI