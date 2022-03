Calcio, un tempo per parte: fra Pergo e Trento un pari senza emozioni

CREMA - E' finita 0-0 la partita al Voltini tra Pergolettese-Trento. Un equo pareggio, al termine di una partita tutto sommato brutta in cui le due squadre si sono divise un tempo ciascuno.

Il primo di marca cremasca con il Pergo molto più vivo e capace di andare alla conclusione più volte con Scardina e Villa pericolosamente sfiorando il gol.

Il secondo tempo, invece, di marca ospite con il Trento che ha manovrato meglio dei padroni di casa senza però creare particolari occasioni a parte una rete annullata a Bocalon per evidente fallo dello stesso su Soncin.

Uno 0-0 che non accontenta la Pergolettese che rimane nelle zone basse della classifica e che in casa non vince ormai da più di tre mesi.

FOTO: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI

Calcio, capitombolo Pergolettese: a Lecco ko 3-0 Per ora la cura Mussa non ha dato alcun risultato: stessi problemi, stessi errori