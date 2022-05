Tifo in festa: mandateci le vostre foto con i colori grigiorossi

CREMONA - Tutti pazzi per la Cremonese. La città, anzi la provincia, è già piena di colori, di sciarpe, bandiere. La promozione in serie A è stato un boom pazzesco. Una festa dopo tanti anni di sofferenza che ha riportato il grigiorosso nella massima serie. Per dare spazio a tutti, proprio a tutti, abbiamo pensato di aprire una rubrica ‘tifo in festa’ per i nostri lettori e per tutti gli appassionati che possono girarci le fotografie alla casella di posta elettronica festapromozione@laprovinciacr.it. Tutte verranno pubblicate.