1800-1900 Pillole di storia e di sport a Cremona

L'ex chiesa di San Lorenzo

primo tempio dello sport cremonese

la palestra Pagliari e tanto altro

Descrizione:

Queste pagine, queste fotografie e questi ricordi serviranno a far rivivere a tutti i cremonesi le origini dello sport a Cremona, le notizie e i protagonisti di sport di altri tempi, imprese meravigliose e curiosi aneddoti. Insomma, la Cremona di una volta.

La Cremona "di una volta" con i suoi teatri, i cinematografi, le Porte, il Castello di Santa Croce, i corsi d'acqua e i mulini, il Bar Giardino, lo Zini, il Polisportivo Farinacci e il velodromo e la pista in terra battuta di atletica, gli Stand di Tiro a Volo e a Segno, l'Armaguerra, il fiume Po e le gare di nuoto, di canottaggio, il Raid Pavia-Venezia, i campi di "palla al cesto" in terra battuta, l'Auricchio, gli "stradoni" e le gare di automobilismo e motociclismo, il campo polisportivo di via Massarotti, il campo del Dragone, la Canottieri Baldesio, la Canottieri Leonida Bissolati e la Canottieri Flora, lo spiaggione, i bagni, le Colonie Padane, le prime palestre, la ex chiesa di San Lorenzo, la palestra Pagliari, la palestra Martini, la palestra di San Benedetto, la palestra Odeon, il Campo Scuola e la palestra Spettacolo.

Un'occasione per far conoscere, soprattutto ai giovani d'oggi, "gli uomini veri" dello sport cremonese, gli ideali, la lealtà e la cavalleria di un tempo che fu.

L'autore:

Maurizio Mondoni, cremonese classe '46, sposato, due figli, è un uomo di sport a 360 gradi: insegnante di Educazione Fisica, laureato in Scienze Motorie e dello Sport, ricercatore all’Università Cattolica di Milano, docente di Teoria, Tecnica e Didattica Sport individuali e di squadra al Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport, tecnico del Settore Squadre Nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), responsabile della Formazione Minibasket (1981-2001), istruttore e presidente tecnico europeo F.I.B.A, allenatore Benemerito F.I.P., istruttore Nazionale Benemerito F.I.P. Minibasket e direttore Tecnico della Scuola Regionale dello Sport della Lombardia.