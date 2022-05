Agricoltura: nasce Underdrip, sub-irrigazione di precisione

CREMONA - Nasce Underdrip sistema di sub-irrigazione di precisione, sviluppato e testato in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica (sedi di Cremona e Piacenza) e promossa da MartinoRossi SpA. Il sistema interrato ad alta efficienza consente - informa una nota - di ridurre sino al 60% i consumi idrici e del 25% quelli di fertilizzanti, abbattendo il ricorso a diserbanti e fitosanitari. L’iniziativa è presentata in occasione del cinquantenario della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in programma il 5 giugno.

Il sistema - spiegano gli ideatori - prevede l’interramento delle manichette su file parallele a una profondità variabile tra i 35 e i 50 cm a seconda delle tessiture del terreno, con memorizzazione Gps della posizione dell’impianto. Acqua e fertilizzanti vengono rilasciati - informano - a bassa pressione in corrispondenza delle radici delle colture e si distribuiscono gradualmente, sfruttando la microporosità del suolo. «Underdrip - commenta Giorgio Rossi, presidente di MartinoRossi S.p.A. e fondatore della società Underdrip - è un progetto nato dalla ricerca di una soluzione innovativa ed efficace che contribuisse a vincere la sfida di una crescita sostenibile in campo agricolo. Ci siamo focalizzati sull'irrigazione perché è lo snodo che consente alle aziende agricole di gestire le situazioni sempre più frequenti di scarsità d’acqua e di spezzare il circolo vizioso che porta a rispondere alla minore fertilità dei suoli coltivati con interventi sempre più invasivi in termini di impatto sull'ambiente.» (ANSA)