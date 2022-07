Accordo Ue-Nuova Zelanda, Centinaio: non difende appieno nostre eccellenze

ROMA - “Il compromesso al quale è giunta la Commissione europea non difende appieno le eccellenze gastronomiche nazionali, per la tutela delle quali ci siamo sempre battuti. L’Italia si opponga al libero utilizzo di marchi imitativi ed evocativi delle nostre indicazioni geografiche”. In una lettera inviata al premier Mario Draghi, ai ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e al Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, il sottosegretario Mipaaf, senatore Gian Marco Centinaio, manifesta le proprie preoccupazioni in merito alla conclusione dei negoziati sull'accordo di libero scambio Ue-Nuova Zelanda, che include il capitolo sulle Indicazioni geografiche e che contiene oltre duemila denominazioni protette. In particolare, per quanto riguarda la clausola del phasing-out prevista per alcune IG quali Gorgonzola, Avola, Grappa e Prosecco.

“La loro protezione – fa notare il sottosegretario - non impedisce l’uso continuativo di termini analoghi per un periodo massimo di 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo da parte di soggetti che abbiano usato tale termine in modo continuativo in data antecedente all’intesa”. Preoccupazione maggiore riguarda poi la denominazione Parmigiano Reggiano: “l’accordo prevede che i prodotti con marchio ‘Parmesan’ che si trovano sul mercato neozelandese da più di 5 anni vi possano rimanere, a condizione di non confondere il consumatore sull’origine del prodotto”. Per queste ragioni, secondo Centinaio, “sarebbe auspicabile che il nostro Governo non acconsenta al libero utilizzo di marchi imitativi ed evocativi delle indicazioni geografiche e che la posizione di contrarietà al compromesso sia condivisa e rappresentata nelle sedi competenti”.