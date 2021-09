La Juvi eliminata da Vigevano

LIGNANO SABBIADORO - Il cammino della Juvi, nella Supercoppa di serie B, si ferma nei quarti di finale della Final Eight di Lignano Sabbiadoro. Per la seconda volta in questo precampionato i cremonesi perdono contro Vigevano e come nel test amichevole dello scorso 8 settembre segnando 57 punti.

VIGEVANO73

JUVI57

Elachem Vigevano Mercante 10, Ferri 2, Gatti 18, Procacci 10, Peroni 2, Giorgi 14, Spaccasassi, Tagliavini, Rossi 7, Radchenko 5, Kahnt, Rosa. All. Piazza.

Juvi Ferraroni Cremona Milovanovikj 3, Bona 9, Vacchelli 3, Nasello 12, Preti 6, Colombo, Giulietti 2, De Martin, Tonello 3, Fumagalli 2, Gobbato 17. All. Crotti.

Arbitri Coraggio di Sora (Fr) e De Rico di Venezia.

Parziali 17-21, 36-30, 55-42.