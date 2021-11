Fontana, per i bambini dai 5 agli 11 anni attueremo disposizioni Governo

MILANO - Sul vaccino anti Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, su cui ieri è arrivato l’ok dell’Ema «noi siamo pronti ad attuare le disposizioni che ci arriveranno dal Governo». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Forum sullo sviluppo sostenibile all’Auditorium Testori. «In questo momento - ha spiegato Fontana - siamo particolarmente concentrati a convincere le persone che non si sono ancora vaccinate, perché ritengo che insistendo e spiegando e organizzando iniziative per chiarire dubbi si possa recuperare qualcuno che oggi ha le idee poco chiare». Per il governatore "ci si deve poi concentrare sulla terza dose, che è sempre più fondamentale. Per il resto, quando ci vengono date delle disposizioni siamo sempre in grado di adeguarci". (ANSA)