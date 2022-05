Raffrescamento adiabatico? Le soluzioni Edenya per il comfort ambientale dei grandi spazi industriali

“La fabbrica è per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica”, sosteneva Olivetti con l’idea visionaria di promuovere il benessere delle persone anche all’interno di fabbriche e ambienti produttivi. Oggi, quel concetto si è evoluto, traducendosi in una sempre maggiore attenzione al microclima degli ambienti di produzione: perfezionare le condizioni di queste aree di lavoro, oltre a garantire il mantenimento di condizioni lavorative in piena sicurezza, genera benessere negli operatori, migliorando la produttività. Tuttavia, se la qualità dell’aria indoor è argomento all’ordine del giorno, diverso è il discorso per il raffrescamento di capannoni e grandi ambienti industriali: sono ancora moltissime sul territorio nazionale le imprese che non hanno mai affrontato la questione o dove vengono impiegate soluzioni di tipo tradizionale, oggi facilmente sostituibili con sistemi più vantaggiosi.

Lo sa bene Bassi srl di Vailate, in provincia di Cremona, che progetta e realizza stampi per saldatura di materie plastiche. L’azienda ha scelto di affidarsi alle soluzioni di raffrescamento adiabatico EDENYA, società bergamasca del Gruppo Aeris - Holding italiana da cui dipendono realtà societarie specializzate nel settore del trattamento aria, riscaldamento, condizionamento, raffrescamento e filtrazione per diversi settori industriali – tra i più importanti provider di sistemi per il raffrescamento adiabatico di aree produttive, capannoni, magazzini, stalle, vivai, officine, laboratori artigianali.

Cos’è il raffrescamento adiabatico? L’alternativa ecologica agli impianti di climatizzazione

I dispositivi per il raffrescamento adiabatico producono in ambiente un flusso di aria fresca sfruttando l’aria esterna calda: questa, attraversando pannelli alveolari irrorati da acqua e tramite il processo di evaporazione, cede il suo calore prima di essere di nuovo immessa nell’ambiente.

Un processo del tutto naturale, che non utilizza gas refrigeranti e non emette alcuna sostanza nociva, e permette una diminuzione della temperatura anche di vasti spazi industriali fino a 10 °C.

Inoltre, un impianto di raffrescamento adiabatico rinnova e raffresca per decine di volte all’ora gli interi volumi d’aria dell’ambiente, rendendo più sani gli spazi di lavoro, anche quelli che ospitano animali e piante, come le stalle e i vivai.

Con l’uso di questi dispositivi in un capannone o un magazzino anche a porte aperte la temperatura si abbassa, la possibilità di malori dettati dal troppo caldo si azzera e così cala anche il rischio di incidenti.

Il comfort e il risparmio economico si traducono anche in un vantaggio sul piano ecologico, dato che i sistemi di raffrescamento adiabatico riducono i consumi energetici che un impianto tradizionale di condizionamento comporta.

“Una sfida comune che gli stabilimenti di produzione devono affrontare oggi è come creare un clima interno che sia vantaggioso per i dipendenti e per i processi di produzione, mantenendo al minimo i costi energetici.

Si tratta di grandi ambienti, spesso aperti, ed è quindi necessario trovare un bilanciamento fra il benessere dei lavoratori, disponibilità di budget, istanze ecologico-ambientali e rispondenza all’attuale disposizione governativa taglia-consumi. Edenya progetta e sviluppa impianti in grado di risolvere il caldo d’estate rispondendo a tutte le criticità evidenziate. Lo facciamo grazie all’installazione di unità che offrono bassi costi di gestione e raffrescano grandi superfici a porte aperte con minimo dispendio di energia”, sottolinea Stefano Chiesa, Direttore Commerciale di Edenya.

L’impianto di raffrescamento per Bassi srl a Vailate (CR)

Per la sede produttiva dell’azienda Bassi srl a Vailate, un capannone di circa 500 metri quadri di superficie, dopo un’attenta analisi di fattibilità e studio del carico termico della zona di produzione, la scelta è ricaduta sui sistemi di raffrescamento adiabatico Edenya, perfetti per il settore dell’industria degli stampaggi. Due le macchine installate, con capacità di raffrescamento di circa 18.000 m3 all’ora.

Raffrescatori Edenya, tecnologia all’avanguardia

Grazie a dimensioni e peso tra i più contenuti della categoria, le soluzioni proposte da Edenya come i raffrescatori EC BLUE e EC VERT sono adatte a installazione a tetto e parete e permettono il raffrescamento per singola unità fino a 200 metri quadri di superficie. Sono semplici da gestire, affidabili e performanti dal momento che impiegano solo 600 W per unità. Creano una ventilazione continua, ottenendo le condizioni ottimali negli ambienti industriali e sono realizzate in materiali che garantiscono una lunga durata dell’apparecchio, senza particolari interventi di manutenzione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche.

In Dyalogo per Industria 4.0

Ogni impianto di raffrescamento è inoltre integrabile con Dyalogo, una piattaforma aperta che prevede il controllo multizona e di eventuali estrattori già presenti.

Progettato e realizzato interamente in Italia, il controller Dyalogo è predisposto per Industry 4.0 e permette gestione e programmazione intelligente, evoluta e intuitiva dei sistemi Edenya. Controlla la temperatura, l’umidità, la ventilazione dell’ambiente e molto altro con una interfaccia touch-screen semplice, basata su architettura LINUX. I sensori di campo controllano e adeguano la potenzialità dei raffrescatori alle necessità del momento, consentendo la riduzione dei costi e il monitoraggio dei consumi di energia.

