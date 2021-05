Cremonese, pari col Chievo in rimonta: salvezza matematica

CREMONA - La Cremonese porta a casa il secondo pareggio consecutivo sfatando il tabù Bentegodi dove contro il Chievo finora non aveva ancora segnato gol e guadagnato punti. In virtù delle ultime giornate di calendario, i grigiorossi risultano matematicamente salvi.

La classifica si muove ancora e la squadra di Pecchia guadagna un punto sul Cosenza che ha perso ad Empoli e quindi la salvezza è a un passo (c'è un vantaggio di 10 punti, ne bastano 5 per evitare i playout) a due giornate dalla fine. I grigiorossi hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio dopo un primo tempo in cui l'attacco è stato abbastanza leggero e la difesa ha commesso qualche ingenuità. Nella ripresa però è tornata in campo un'altra squadra, più attenta e più pericolosa in avanti. Il punto è più che meritato. La Cremonese parte forte aggressiva nel primo tempo ma non è incisiva in attacco. Il Chievo resta in controllo della gara e passa al 24' con Fabbro. Obi contrasta a metà campo Baez e lancia Margiotta in sospetto fuorigioco. L'attaccante serve in area Fabbro lasciato solo che ha il tempo di controllare e segnare. Il gol accende la reazione della Cremonese che si riporta in avanti e reclama per un intervento sospetto ai danni di Strizzolo in area. Il risultato però resta invariato fino all'intervallo. Nella ripresa i grigiorossi partono forte e un rapido scambio tra Strizzolo e Gaetano porta quest'ultimo in area per il tiro che firma il pareggio. La Cremonese rischia ancora un paio di volte su rimpalli favorevoli al Chievo ma il risultato non cambia. Verso la mezz'ora i grigiorossi tengono più la palla fra i piedi quasi a cercare il varco giusto ma di occasioni pericolose se ne vedono poche. Il finale vede l'assalto del Chievo che non si accontenta del punto ma Carnesecchi non corre mai seri pericoli.

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

90'+3' PARTITA TERMINATA (1-1).

90' OCCASIONE CHIEVO! Punizione dalla trequarti, Djordevic solo davanti al portiere colpisce di testa, ma la rimette in mezzo invece di indirizzare nello specchio.

87' Ammonito Zortea.

85' Cartellino giallo Luca Palmiero per un pestone su Deli nei pressi dell'area..

82' Ultimo cambio nella Cremonese: fuori Buonaiuto che era entrato all'intervallo, dentro Francesco Deli.

81' Di Gaudio parte dalla sinistra e si accentra, poi scarica il destro che viene respinto da un difensore.

76' Nella Cremonese esce Gaetano ed entra Lorenzo Colombo.

74' Proteste del Chievo per un fallo di mano in area: Fiordaliso è scivolato e ha toccato il pallone forse con il braccio.

71' Zortea servito in area da Gaetano, ci prova col sinistro ma strozza troppo il tiro.

70' Sugli sviluppi di punizione, tentativo di Valzania facile per Semper.

66' Nel Chievo fuori Margiotta e Fabbro, dentro Đorđević e Di Gaudio.

65' Nella Cremonese esce Báez ed entra Zortea. Fuori Strizzolo per Ceravolo.

63' Azione avvolgente della Cremonese, poi Baez sbaglia completamente il cross dalla destra.

57' Ancora Margiotta fa tutto da solo, entra in area e trova lo spazio per il tiro, ma non angola abbastanza!

52' Margiotta sfiora l'incrocio dopo aver ricevuto dal fondo da Obi.

48' GOOOL. Pareggio della Cremonese firmato da Gaetano su assist di Strizzolo (1-1) . Gaetano scambia al limite con Strizzolo e poi in area se ne va con un grande numero, per piazzarla a giro col sinistro!

INIZIO SECONDO TEMPO. Nella Cremonese esce Filippo Nardi ed entra Cristian Buonaiuto.