Terremoto Dinamo, club sospende Pozzecco per 10 giorni

SASSARI - La Dinamo Sassari torna in campo, coach Gianmarco Pozzecco no. Mentre la squadra va a Brindisi per recuperare il match della 23/a giornata (si gioca domani alle 20.30), saltata più volte a causa del Covid-19, la società sospende l’allenatore per dieci giorni. La notizia diffusa con un comunicato di tre righe sul sito della Dinamo ha già scatenato le reazioni della piazza e apre formalmente la «crisi" che trascinatasi per tutta la stagione, che ora sembra all’epilogo. «La Dinamo Banco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana, l'allenatore Gianmarco Pozzecco viene disciplinarmente sospeso per dieci giorni dall’attività sportiva», scrive il club presieduto da Stefano Sardara. «Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli - dichiara Sardara all’ANSA - Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall’altra parte». A inizio anno il giudice sportivo aveva sanzionato il coach con una giornata di squalifica, sostituita con un’ammenda di 3mila euro, per la bestemmia pronunciata il 16 dicembre durante un time out nel corso del match casalingo di Champions perso contro il Bakken Bears. Pozzecco si era scusato e si era impegnato a non ricascarci, il comunicato della società non rivela se i provvedimenti degli organi disciplinari europei facciano riferimento allo stesso episodio. «È una questione di regole, di rispetto, sono cose gravi - ribadisce Sardara - è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene, se non si interviene finisce che tutto diventa possibile». (ANSA)