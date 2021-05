Giovani e salute mentale, Tironi: alzare lo sguardo oltre la pandemia

MILANO - “La salute mentale, in particolare quella dei nostri giovani, deve essere una priorità. Su questo la Lombardia deve essere all’avanguardia”. Così Simona Tironi, Vice presidente della commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, durante il convegno organizzato a Palazzo Lombardia nell’ambito della Settimana europea della sensibilizzazione alla salute mentale 2021 intitolato “Re-Esistere. Giovani e salute mentale, un dialogo oltre la pandemia”. “Dobbiamo essere consapevoli della situazione attuale e alzare lo sguardo oltre la pandemia per mettere in campo proposte e politiche concrete per un presente e un futuro migliori”, ha proseguito Tironi che ha organizzato l’incontro in sinergia con l’Assessore al Welfare, Letizia Moratti.

Il convegno ha visto in collegamento giovani di tutte le scuole lombarde, medici di medicina generale in formazione,

Sappiamo che la pandemia ha aggravato il quadro già difficile della salute mentale, specie per i più giovani. Ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze abbiamo chiesto un grande, grandissimo, impegno e molti sacrifici

professionisti e associazioni. “Abbiamo pensato a questa iniziativa - ha spiegato Tironi - come un dialogo tra i professionisti e i giovani, una categoria ampia ed eterogenea che, come tutti noi, può trovarsi ad affrontare momenti di difficoltà psicologica e di disagio psichico. Momenti che devono essere considerati senza pregiudizi e senza stigma. Sappiamo che la pandemia ha aggravato il quadro già difficile della salute mentale, specie per i più giovani. Ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze abbiamo chiesto un grande, grandissimo, impegno e molti sacrifici”. Non solo. “Questi lunghi mesi - ha proseguito il vice presidente della commissione sanità - hanno aggravato alcune situazioni e ne hanno fatte emergere di nuove. Come l'aumento dei casi e delle richieste di aiuto in relazione ai disturbi del comportamento alimentare, all’autolesionismo, alle dipendenze, ma anche i casi di bullismo e di difficoltà legate alla socialità in generale. Non possiamo far finta che non sia successo niente, ma dobbiamo affrontare le difficoltà con coraggio e ottimismo; quello che deriva dal sapere che esiste una determinata situazione, ma anche le persone, i professionisti, le conoscenze, le capacità, le competenze, la rete, gli strumenti per intervenire: per prevenire e per curare”.

Nel proprio intervento, la Vicepresidente Tironi ha inoltre evidenziato come “i ragazzi e le ragazze sono una parte importante della nostra comunità regionale, del suo presente e del suo futuro”. “Possono darci una prospettiva reale e innovativa sulla nostra realtà, portarci i loro vissuti ed esortarci a prendere decisioni per un presente e un futuro migliori - ha chiuso Tironi -. Studi e ricerche ci dicono che oggi più che mai è la dimensione "peer to peer" ad essere vincente nell’elaborare e nel veicolare i messaggi. Oggi udiamo ragazzi e ragazze e impostiamo un metodo di ascolto dei bisogni per disegnare le politiche del presente e del futuro. Questo passo di metodo potrà essere la premessa per mettere a sistema elementi di merito che spero possano trovare anche nell’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un veicolo concreto. Sono convinta che l’iniziativa di oggi ci offrirà elementi anche in questa direzione”.