Di Tano confermato alla presidenza dei cardiologi ospedalieri lombardi

CREMONA - Giuseppe Di Tano, medico cardiologo dell'UO di Cardiologia dell’Ospedale di Cremona, è stato eletto per la seconda volta consecutiva presidente dei Cardiologi Ospedalieri Lombardi (ANMCO). L’incarico vale per il biennio 2021-23. L’ANMCO è la maggiore Società Scientifica italiana. Fra le regioni italiane, la Lombardia è quella con il più alto numero di soci, oltre 750. Il ruolo delle Società Scientifiche è notoriamente importante a livello di programmazione regionale e l’ANMCO è tuttora componente attiva di tutte le Commissioni Tecniche che riguardano l’organizzazione e i protocolli gestionali della Cardiologia Ospedaliera lombarda. L’agenda del prossimo biennio prevede, tra l’altro, la nuova definizione del riassetto organizzativo ospedaliero integrato con le reti assistenziali territoriali. In tal senso ANMCO giocherà un ruolo di rilievo e la presenza del dottor Di Tano in tali ambiti di indirizzo non potrà che essere una garanzia e un riferimento anche per l’ASST di Cremona e per la funzione strategica che essa riveste nel panorama sanitario regionale.