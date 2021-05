In provincia di Cremona 56 positivi nelle ultime 24 ore

CREMONA - Sono 56 i casi di positività al Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: il dato è in crescita rispetto a ieri, quando i positivi erano stati 19, ma il trend settimanale si conferma in calo. Allo stesso modo è in discesa il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi, sia nelle terapie intensive (-16) che nei reparti (-36). In regione a fronte di 49.001 tamponi effettuati sono 936 i nuovi positivi (1,9%). I guariti/dimessi sono 1.482.

IL QUADRO DEI CONTAGI IN LOMBARDIA DEL 19 MAGGIO

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 49.001 (di cui 30.537 molecolari e 18.464 antigenici) totale complessivo: 10.245.843

- i nuovi casi positivi: 936 (di cui 79 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 757.040 (+1.482), di cui 3.195 dimessi e 753.845 guariti

- in terapia intensiva: 337 (-16)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.920 (-72)

- i decessi, totale complessivo: 33.416 (+25)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 230 di cui 75 a Milano città;

Bergamo: 53;

Brescia: 104;

Como: 56;

Cremona: 56;

Lecco: 36;

Lodi: 22;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 56;

Pavia: 41;

Sondrio: 22;

Varese: 158.