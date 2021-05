Vaccini, in provincia di Cremona superata quota 200 mila

CREMONA - Sono oltre 200 mila le vaccinazioni anti-Covid somministrate in provincia di Cremona. Secondo i dati diffusi dell'Ats Val padana (aggiornati al 19 maggio) le inoculazioni hanno raggiunto per l'esattezza quota 207.839. Nei centri vaccinali che fanno capo all'Asst di Cremona sono state iniettate 119.765 dosi di cui 89.313 Pfizer, 23.190 AstraZeneca, 6.137 Moderna e 1.125 Johnson & Johnson. Nell'Asst di Crema le somministrazioni complessive sono 62.304, per la precisione 42.825 Pfizer, 15.119 AstraZeneca e 4.360 Moderna. Del computo fanno parte anche le vaccinazioni erogate dalle altre strutture accreditate (RSA, RSD, e altri soggetti privati): in tutto 25.770, di cui 21.369 Pfizer, 4.208 AstraZeneca e 193 Moderna.

LA DISTRIBUZIONE PER FASCE ANAGRAFICHE