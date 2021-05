Per gli over 70 è già immunità di gregge

CREMONA - Se la popolazione provinciale fosse composta solo da ultra 70enni, l’immunità di gregge non sarebbe più un miraggio. Gli ultimi dati, aggiornati a mercoledì, forniti dall’Azienda tutela della salute Val Padana, e inerenti alla percentuale di vaccinati nel territorio, dimostrano come i più in là con gli anni abbiano aderito in massa. Nel distretto cremonese (comprendente anche il Casalasco) l’84% di coloro che hanno tra i 70 e i 79 anni ha ricevuto almeno la prima dose. Si sale al 92% tra gli ultra 80enni. In numeri assoluti sono 17.563 e 16.246 persone. Ancora meglio nel Cremasco, dove la prima categoria è al 90%, la seconda addirittura al 98%, ovvero rispettivamente 14.598 e 10.841. Tenendo conto che si tratta delle prime due fasce di età oggetto della campagna massiva vaccinale, la stragrande maggioranza di chi ha ricevuto la prima dose ha ormai completato con la seconda il suo percorso di immunizzazione. Per molti sono trascorse anche le settimane necessarie per la protezione completa. Insomma, una copertura sempre più diffusa e capillare della popolazione più anziana che lascia ben sperare per il futuro.