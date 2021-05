Fontana, richiamo in vacanza? Si deve tornare a casa

MILANO - I lombardi che dovranno ricevere la seconda dose del vaccino nel periodo delle vacanze «dovranno tornare a casa». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione Mattino 5 su Canale 5.

«Nel nostro piano vaccinale abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle due settimane centrali del mese di agosto, fissandoli prima o dopo - ha aggiunto Fontana -. Quando facciamo il vaccino cerchiamo di chiedere se si è presenti in quelle due settimane e si cerca di accontentare le persone anticipando o posticipando di qualche giorno. Se la cosa rientra nei parametri consentiti e non si slitta troppo lontano o troppo vicino, si cerca di dare questa opportunità. Sia chiaro: non è una garanzia, ma la possibilità che, se ci sono le condizioni, cerchiamo di concedere ai nostri cittadini». (ANSA)