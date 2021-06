No di Roger Waters all'offerta economica di Zuckerberg: "Fottiti!"

NEW YORK - No secco di Roger Waters, co-fondatore e membro storico nelle vesti di bassista e cantante della rock band britannica Pink Floyd, ha rivelato di aver rifiutato un'offerta del CEO di Facebook Mark Zuckerberg, che intendeva utilizzare una delle sue famose canzoni in cambio di "un'enorme quantità di denaro".

Il leggendario musicista ha rivelato, venerdì scorso, di aver ricevuto una lettera dal miliardario con la richiesta di ottenere i diritti per utilizzare il pezzo "Another Brick in the Wall, Part 2" nella produzione di un film per promuovere Instagram. E la risposta è stata: "Fottiti! Assolutamente no!", ha dichiarato durante un forum a sostegno di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks.