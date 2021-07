In provincia di Cremona un nuovo positivo

CREMONA - In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 30.501 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,4%). In provincia di Cremona si registra solo un nuovo positivo.

Per convincere i circa 450 mila over 60 lombardi che non hanno ancora fatto il vaccino a immunizzarsi contro il Covid «andremo casa per casa». Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, annunciando che una prima sperimentazione con «unità mobili» avrà luogo l’8 e 9 luglio nei comuni di Mortara, in provincia di Pavia, e di Monzambano, in provincia di Mantova.

[I DATI DI OGGI]