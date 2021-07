Contagi, trend in crescita: Cremona è 33esima

CREMONA - Cremona è fra le 33 province in cui l’incidenza mostra trend di crescita negli ultimi 14 giorni ed è maggiore di 10 casi a settimana per 100.000 abitanti: È quanto emerge dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). Cremona, in realtà, fa registrare proprio quota 10, collocandosi in fondo alla lista delle province da circoletto rosso.

Caltanissetta (99)

Ascoli Piceno (60)

Lodi (41)

Verona (33)

Ragusa (32)

Teramo (28)

Grosseto (23)

L’Aquila (23)

Trapani (23)

Napoli (22)

Caserta (21)

Cosenza (19)

Piacenza (18)

Matera (17)

Trieste (17)

Prato (16)

Cagliari (16)

Firenze (15)

Rimini (14)

Crotone (14)

Isernia (14)

Taranto (14)

Roma (14)

Belluno (13)

Sassari (13)

Milano (13)

Lucca (13)

Mantova (12)

Reggio Calabria (11)

Palermo (11)

Varese (11)

Lecce (10)

Cremona (10)