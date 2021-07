Rissa in un bar, denunciato 55enne cremonese

COMACCHIO (FE) - Un 55enne cremonese è stato denunciato dai carabinieri di Comacchio per una rissa avvenuta in un bar della cittadina ferrarese. L'episodio risale allo scorso 12 giugno: il cremonese T.G. dopo una discussione innescata da "futili motivi" (come spiegano gli uomini dell'Arma) era venuto alle mani con due comacchiesi, T.P. di 51 anni e S.G.L. di 53. Quest'ultimo era finito all'ospedale del Delta per le lesioni riportate nella zuffa. I tre uomini coinvolti erano già noti alle forze dell’ordine: ora dovranno rispondere di rissa aggravata davanti al tribunale di Ferrara.